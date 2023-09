Nous avons le droit aujourd’hui aux tests des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, quelques jours avant la commercialisation des deux montres connectées. Il en ressort que les deux produits sont bons, mais il n’y a rien de réellement marquant.

Tests de l’Apple Watch Series 9

Le Wall Street Journal a testé la fonction Double Tap où il suffit de toucher deux fois votre pouce avec votre index pour répondre à un appel, ouvrir une notification, lancer ou mettre en pause de la musique, et plus encore. Cette fonctionnalité sera disponible avec une mise à jour en octobre. Le Wall Street Journal note que c’est fort pratique pour l’utilisation à une seule main, rappelant au passage que les montres précédentes ont déjà un système similaire grâce à une fonctionnalité d’accessibilité.

CNBC se focalise sur l’amélioration de Siri pour ce qui est du temps de réponse. Le site confirme que c’est effectivement plus rapide grâce à la nouvelle puce S9. À cela s’ajoute le fait que certaines commandes sont réalisées directement au niveau de la montre, sans faire appel aux serveurs d’Apple.

De son côté, The Verge parle de l’écran et du fait que l’Apple Watch Series 9 propose une meilleure luminosité. « À l’intérieur comme à l’extérieur, il est difficile de faire la différence si vous n’avez pas d’anciens modèles sous la main pour les comparer. Et même si c’est le cas, comme je l’ai fait, il peut être difficile de faire la différence dans certaines conditions d’éclairage », dit le site.

Tests de l’Apple Watch Ultra 2

TechCrunch souligne que l’Apple Watch Ultra 2 est assez similaire au premier modèle. Le site note qu’il est difficile de recommander cette montre au vu des différences avec le modèle d’origine et du prix demandé.

CNET indique que la luminosité de l’écran jusqu’à 3 000 nits représente un avantage pour la fonction du flash. « Elle est capable d’éclairer une petite pièce sombre, de vous indiquer le chemin si vous laissez tomber vos clés, et même de projeter une lueur sinistre si vous lisez une histoire à vos enfants au moment de s’endormir. J’ai apporté l’Apple Watch Ultra 2 dans une grotte et elle a éclairé la paroi rocheuse bien mieux que la première Ultra lorsque j’ai comparé les deux ».

Vidéos de présentation

Prix et date de sortie

Les deux montres seront disponibles le 22 septembre. L’Apple Watch Series 9 débute à 449€ chez Apple et il est aussi possible de la commander sur Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger.

Pour sa part, l’Apple Watch Ultra 2 coûte 899€. Elle aussi est disponible chez Apple, ainsi que sur Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger.