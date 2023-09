L’Apple Watch Ultra 2 est très semblable à sa prédécesseure : toujours une autonomie de 36 heures (72 en mode économie), même boitier solidifié, même design général, et il faut vraiment aller dans les détails pour trouver des différences, comme l’écran nettement plus lumineux (3000 nits), le mode sombre dynamique, le suivi amélioré de l’activité vélo (« ceci est une révolution »), Siri en version autonome (plus besoin d’iPhone), la fonction lampe de poche plus lumineuse ou bien encore la fonction de localisation de l’iPhone. Pas de quoi s’en relever la nuit donc, même si comme le dit l’adage, c’est toujours bon à prendre…

Les moitié des specs énumérées ci-dessus… était déjà sur l’Apple watch Ultra première du nom

De nouveaux bracelets (ouste le cuir) font leur apparition, et l’on retrouve la même puce que dans l’Apple Watch Series 9, soit le processeur S9, ainsi que le Double Tap pour les contrôles de la montre à une main. A bien y réfléchir, cette fonction est bien in fine la seule vraie évolution notable des nouveaux modèles. L’Apple Watch Ultra sera disponible à la vente au prix de 799 dollars (le prix ne change pas donc).