Google propose aujourd’hui une publicité teasant son Pixel 10 et se moquant du nouveau Siri qui se repose sur Apple Intelligence. Le problème ici concerne le délai d’Apple.

Une moquerie pour le nouveau Siri avec IA

La publicité de Google joue la musique The Next Episode de Dr Dre (qui fut techniquement un employé d’Apple avec le rachat de Beats, étant donné qu’il est le cofondateur). On voit le Pixel 10. En voix off, on peut entendre :

Si vous achetez un nouveau téléphone en raison d’une fonctionnalité qui sera bientôt disponible… Mais cela fait déjà un an qu’elle est annoncée… Vous pourriez revoir votre définition de « bientôt ». Ou vous pourriez simplement changer de téléphone.

Le tacle de Google concerne l’annonce d’Apple avec le nouveau Siri s’appuyant sur l’IA. L’annonce initiale remonte à la WWDC 2024. Il y a eu une démonstration et le nouvel assistant aurait dû être disponible avec une mise à jour d’iOS 18. Mais il y a eu du retard et Apple a annoncé au printemps que la disponibilité se fera finalement en 2026. Il n’y a pas plus d’informations pour le moment, mais on peut imaginer que ce sera au printemps 2026 avec iOS 26.4.

Pour sa part, Google annoncera ses Pixel 10 le 20 août lors d’une conférence à New York. Plusieurs modèles sont attendus : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et le modèle pliable Pixel 10 Pro Fold.