Apple travaille sur « LLM Siri », une version plus conversationnelle de son assistant vocal qui doit (plus ou moins) se rapprocher de l’expérience que propose aujourd’hui ChatGPT et d’autres chatbots. Mais la disponibilité pour iOS 19 reste incertaine à cause du retard.

Siri façon ChatGPT pour iOS 19… ou iOS 20

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a abandonné l’idée de présenter la nouvelle version plus conversationnelle de Siri à la WWDC 2025 en juin, lorsque iOS 19 sera dévoilé. La nouveauté aurait dû être disponible avec iOS 19.4 au printemps 2026, mais il semblerait que ce serait finalement pour plus tard. D’ailleurs, certains ingénieurs pensent que ça sera réellement prêt pour iOS 20 et pas avant. Il faudrait donc attendre 2027…

Apple est clairement dépassé par l’intelligence artificielle. Il est vrai que le fabricant d’iPhone a une approche différente de ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Le Chat, Claude et autres, à savoir que son IA fonctionne en local sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac pour un meilleur respect de la vie privée, là où les autres s’appuient sur des serveurs. Malgré tout, les possibilités offertes par Apple Intelligence sont nettement inférieures à ce que propose la concurrence. Apple Intelligence est même obligé de s’appuyer parfois sur des serveurs ou sur ChatGPT pour réaliser certaines requêtes faites par l’utilisateur.

Du retard avec la version boostée par Apple Intelligence

OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) et les autres dégainent des modèles de langage de plus en plus avancés, avec une meilleure réflexion et une meilleure rapidité d’exécution. Pendant ce temps, Gurman déclare :

iOS 19 n’apportera pas de changements significatifs à Apple Intelligence. Cela s’explique en grande partie par le temps qu’Apple consacre encore à la mise en œuvre des fonctionnalités annoncées l’année dernière. Il est difficile de passer à la version de l’année prochaine avant que les mises à jour du système d’exploitation de cette année n’aient été distribuées aux clients.

Il fait notamment ici référence au fait qu’Apple a annoncé un Siri amélioré boosté par Apple Intelligence. La présentation remonte à juin 2024. Cette version ne sera pas disponible avant mai 2025 avec iOS 18.5, soit 11 mois après son annonce.