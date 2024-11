Les premières nouveautés d’iOS 19 se dévoilent et cela inclut notamment une révision de Siri qui se comportera davantage comme ChatGPT d’OpenAI, comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman avait déjà évoqué « LLM Siri » il y a quelques jours et il réitère aujourd’hui. Apple prévoit une version avancée de son assistant en s’appuyant sur de grands modèles de langage (LLM) avancés. En l’état, Siri propose des réponses plus ou moins concises, sans réellement entrer dans les détails. À l’inverse, un chatbot comme ChatGPT développe beaucoup plus sa réponse et donne davantage de détails à la personne qui fait une requête. Apple veut ici proposer une expérience similaire aux utilisateurs.

Dans le même temps, Gurman dit qu’Apple a déjà prévu de retarder la disponibilité de plusieurs nouveautés d’iOS 19. La mise à jour sera annoncée en juin 2025 lors de la WWDC et disponible en septembre. Mais plusieurs fonctionnalités n’arriveront pas avant le printemps 2026 ! Cela suggère une disponibilité avec iOS 19.4. Cependant il n’y a pas d’informations sur les nouveautés concernées par ce retard.

En attendant tout cela, iOS 18.2 va proposer l’intégration de ChatGPT à Siri avec Apple Intelligence et Google Gemini devrait arriver plus tard avec une mise à jour, toujours selon Gurman.

Avec iOS 19.4, les utilisateurs pourraient bien dépendre uniquement du nouveau Siri et d’Apple Intelligence au lieu de se reposer sur ChatGPT et Gemini pour certaines tâches complexes sur iPhone. Mais bon, il va visiblement falloir patienter jusqu’au printemps 2026…