Depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) et du Digital Services Act (DSA) dans l’Union européenne, Apple s’adapte aux nouvelles exigences réglementaires. Cette fois, c’est Siri qui va connaître un bouleversement majeur. Selon Bloomberg, Apple travaille à ouvrir son écosystème pour permettre l’intégration d’assistants vocaux tiers sur iPhone. Une petite révolution pour l’entreprise, habituée à garder un contrôle strict sur ses services.

Ne plus avoir Siri par défaut sur iPhone

Concrètement, les utilisateurs européens pourront choisir un assistant vocal autre que Siri comme option par défaut sur leur iPhone et d’autres appareils comme le Mac. Cette mesure vise à répondre aux obligations imposées par la Commission européenne, qui cherche à favoriser la concurrence et à limiter les pratiques monopolistiques des géants de la tech (dont Apple). Ainsi, des alternatives comme Google Assistant ou Amazon Alexa, ou même des chatbots s’appuyant sur l’intelligence artificielle tels que ChatGPT ou DeepSeek, pourraient trouver leur place sur les appareils Apple.

Pour l’instant, Apple permet déjà à Siri de transférer certaines requêtes vocales vers ChatGPT (en passant par Apple Intelligence). Cependant, la future mise à jour ira plus loin : les utilisateurs n’auront plus besoin de passer par Siri pour interagir avec un service tiers. Cette simplification pourrait séduire ceux qui préfèrent d’autres assistants vocaux qui offrent souvent des réponses plus intéressantes et plus avancées.

Une disponibilité attendue avec iOS 19

Néanmoins, la date de déploiement de cette fonctionnalité reste incertaine. On se doute bien que cela arrivera avec iOS 19, mais quelle version exactement : iOS 19.0 ? iOS 19.1 ? iOS 19.2 ? Plus tard encore ? Apple devrait nous en dire un peu plus le 9 juin, jour où la keynote d’ouverture de la WWDC 2025 aura lieu. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir iOS 19, macOS 16 et les autres mises à jour.

Bien sûr, ceux qui le souhaitent pourront garder Siri comme assistant principal. L’idée ici est de proposer du choix aux utilisateurs. Les Européens ont déjà le droit à quelques options dédiées pour les applications par défaut (comme la messagerie, la traduction, la navigation et plus encore).