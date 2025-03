WhatsApp évolue sur iPhone et il est maintenant possible de la définir comme application par défaut pour les appels et messages. Cela vient ainsi remplacer les applications Téléphones et Messages d’Apple.

Une fois que vous avez mis à jour WhatsApp sur l’App Store, rendez-vous dans Réglages > Apps > Apps par défaut. Il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans les sections Messagerie et Appels, puis choisir WhatsApp. Bien sûr, vous pouvez garder les applications Téléphone et Messages d’Apple si vous le préférez. Mais si vous êtes un gros utilisateur de la messagerie de Meta, cela peut être utile de l’avoir par défaut.

Comment ça fonctionne ? Si vous sélectionnez WhatsApp dans les réglages d’iOS, votre iPhone ouvrira automatiquement l’application en cas d’appel au lieu de l’application Téléphone d’Apple. De même, si vous vous rendez dans l’application Contacts et appuyez sur le bouton pour appeler ou envoyer un message à une personne, cela passera par l’application de Meta au lieu des applications d’Apple.

Cette nouveauté des applications par défaut est en place depuis iOS 18.2, mais les développeurs doivent faire le nécessaire au niveau de leurs applications pour la supporter. Officiellement, ce choix des applications par défaut est en place grâce au DMA en Europe. Néanmoins, Apple a décidé de l’appliquer pour tous les utilisateurs dans le monde.

Comme dit précédemment, assurez-vous de mettre à jour l’application de WhatsApp sur l’App Store pour profiter de ce changement.