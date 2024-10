Apple a proposé la bêta d’iOS 18.2 avec plein de nouveautés pour Apple Intelligence, mais elles ne concernent pas l’Europe. Heureusement pour nous, la mise à jour restera intéressante avec plusieurs ajouts. Ils avaient été annoncés en août et ils sont maintenant disponibles.

Dans une note aux développeurs, Apple indique :

Comme annoncé plus tôt cette année, les modifications apportées à l’écran de choix du navigateur, aux applications par défaut et à la suppression des applications pour les utilisateurs de l’Union européenne, ainsi que la prise en charge dans Safari de l’exportation des données utilisateur et de l’importation de ces données par les navigateurs Web, sont désormais disponibles dans les bêtas d’iOS 18.2 et d’iPadOS 18.2.

Ces versions comprennent également des améliorations de la zone Apps dans Réglages, lancée pour la première fois avec iOS 18 et iPadOS 18. Tous les utilisateurs du monde entier pourront gérer leurs apps par défaut via une section Apps par défaut située en haut de la zone Apps. De nouvelles options par défaut pour les appels et la messagerie sont également disponibles pour tous les utilisateurs dans le monde entier.