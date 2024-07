La bêta 1 d’iOS 18.1 n’est pas seulement l’occasion d’avoir Apple Intelligence, elle ajoute également la fonction pour enregistrer les appels et avoir la transcription dans la foulée.

Apple indique :

Il suffit d’appuyer sur le nouveau bouton d’enregistrement qui apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran au moment d’un appel. La personne au bout du fil est prévenue que vous êtes en train de l’enregistrer avec un message sonore. Elle ne peut cependant pas refuser directement d’être enregistrée. Sa seule méthode pour le faire est de raccrocher.

L’iPhone avec iOS 18.1 vient donc enregistrer l’appel et sauvegarde le fichier audio au sein de l’application Notes une fois que vous avez fini votre conversation. Le fait d’ouvrir l’application Notes permet donc de retrouver l’appel, l’écouter et avoir une retranscription. Il est même possible d’avoir un résumé grâce à Apple Intelligence. Il suffit de sélectionner l’ensemble du texte écrit puis de demander à l’IA de le résumer.

