Quelques jours à peine après la sortie de la bêta 4 d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad, Apple propose une révision au téléchargement. Cela concerne les développeurs et non les testeurs publics.

La révision de la bêta 4 d’iOS 18 a pour numéro de build 22A5316k. En comparaison, la version distribuée en début de semaine avait pour numéro de build 22A5316j. Quelles sont les différences entre les deux ? Apple ne dit rien sur le sujet. Mais il s’agit visiblement d’un élément important, le fabricant aurait sinon attendu la bêta 5.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la révision de la bêta 4 d’iOS 18 apparaître et pourrez procéder au téléchargement puis à l’installation.

Quelques nouveautés ont été disponibles avec la bêta 4 par rapport à la bêta 3. Le thème clair ou sombre d’iOS est désormais synchronisé avec le thème clair ou sombre pour les icônes d’applications sur l’écran d’accueil. L’application Réglages a ajouté une nouvelle section qui a pour nom iCloud, aux côtés d’App Store, Cartes et Apple Pay, et Game Center. Au niveau des paramètres de l’appareil photo dans l’application Réglages, une nouvelle option « Controls Menu ». D’autre part, de nouveaux fonds d’écran sont disponibles pour CarPlay. La liste des nouveautés à retrouver sur cet article.