Apple a proposé aujourd’hui la bêta 4 d’iOS 18 pour iPhone et d’iPadOS 18 pour iPad. Quelques nouveautés sont au rendez-vous avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir en détail.

Les nouveautés de la bêta 4 d’iOS 18

– Cette bêta semble bien plus fluide que la troisième. Ce n’est pas non plus le jour et la nuit, mais la précédente pouvait parfois avoir quelques saccades. C’est beaucoup mieux avec la nouvelle version.

– Le thème clair ou sombre d’iOS est désormais synchronisé avec le thème clair ou sombre pour les icônes d’applications sur l’écran d’accueil. Pour avoir la synchronisation, assurez-vous d’avoir le réglage « Automatique » activé au niveau de la section « Personnaliser ».

– L’application Réglages ajoute une nouvelle section qui a pour nom iCloud, aux côtés d’App Store, Cartes et Apple Pay, et Game Center. Il s’agit simplement d’un raccourci. Auparavant, il fallait ouvrir l’application Réglages, cliquer sur son nom en haut, puis choisir iCloud.

– Au niveau des paramètres de l’appareil photo dans l’application Réglages, une nouvelle option « Controls Menu » (qui n’a pas encore été traduite) a fait son apparition. Elle conserve l’outil de l’appareil photo précédemment utilisé lors de l’expansion du menu des commandes au lieu d’afficher la liste complète des options de commandes. Cela concerne un usage avec l’application Appareil photo d’Apple.



– L’apparence a évolué pour les dossiers cachés au niveau de la Bibliothèque d’apps. Auparavant, les bêtas d’iOS 18 affichaient un œil barré. Maintenant, on retrouve des espaces vides.

– De nouveaux fonds d’écran sont disponibles pour CarPlay. Apple en propose huit nouveaux (quatre pour le mode clair et quatre pour le mode sombre).

– Apple a changé l’icône de son application Bourse.

iOS 18 Beta 4 has updated the Stocks app icon. Thanks to @EnidSpartanOSC for pointing this out. pic.twitter.com/stP45pzzMp — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 23, 2024

– Il existe un nouveau bouton du centre de contrôle pour le Bluetooth, mais il n’est pas encore opérationnel. Apple a également ajouté un bouton Mode silencieux/Muet et une option de suivi du regarde pour l’accessibilité.

– De nouvelles options pour écrire à Siri et la recopie de l’Apple Watch sont disponibles pour AssistiveTouch.