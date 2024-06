Apple a rendu disponible la bêta 2 d’iOS 18 et d’iPadOS 18 sur iPad. Il y a quelques nouveautés disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

– La recopie de l’écran de l’iPhone sur Mac (avec macOS Sequoia) est maintenant disponible. Cela permet de contrôler son iPhone directement depuis son Mac, le tout sans fil. Attention toutefois : ce n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne à cause du DMA (selon Apple).

– La nouvelle version de SharePlay pour notamment contrôler l’appareil d’une autre personne à distance est également disponible. Là encore, c’est disponible en Europe.

– L’application App Store a maintenant le droit à une icône sombre.

– La fonction de teinte pour les icônes s’améliore selon certaines applications.

iOS 18 beta 2 improves tint customization for some icons 🎨

– Une option pour activer ou désactiver le RCS (successeur du SMS) est apparue. Mais pour une raison étrange, elle semble uniquement apparaître sur les iPhone aux États-Unis.

There is a new RCS messaging option in iOS 18 Beta 2 finally. pic.twitter.com/MpWYwO6pDq

— Aaron Zollo (@zollotech) June 24, 2024