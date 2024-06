Mauvaise nouvelle pour les Européens : Apple annonce que son IA Apple Intelligence ne sera pas disponible en Europe cette année. Cela concerne la région de l’Union européenne et c’est dû au Digital Markets Act (DMA).

Pas d’Apple Intelligence en Europe au lancement

Dans un communiqué transmis au Financial Times, Apple indique :

En raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Markets Act, nous ne pensons pas être en mesure de déployer trois de ces [nouvelles] fonctionnalités – recopie de l’écran de l’iPhone, améliorations du partage d’écran SharePlay et Apple Intelligence – pour nos utilisateurs de l’UE cette année.

Lors de la keynote de la WWDC 2024, Apple avait bien insisté sur une disponibilité d’Apple Intelligence pour les iPhone, iPad et Mac configurés en anglais américain avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Cependant, rien ne suggérait qu’un Français, un Allemand, un Australien, un Canadien ou autre ne pourrait pas utiliser l’IA s’il changeait la langue de son appareil. Aujourd’hui, Apple fait comprendre que ce ne sera pas possible pour les Européens.

L’avertissement d’Apple intervient alors que la Commission européenne s’apprête à statuer sur la question de savoir si les modifications apportées précédemment pour permettre la création de places de marché d’applications sont conformes aux dispositions du DMA. Les régulateurs ont déclaré que la mise en œuvre d’Apple posait de « sérieux problèmes », probablement en lien avec Core Technology Fee, la taxe qu’Apple facture à chaque installation. Le prix est de 0,50€.



Pour rappel, le DMA a notamment obligé Apple à modifier le comportement de l’iPhone, dont autoriser les App Store tiers, les moteurs de rendu tiers pour les navigateurs Internet, ouvrir la puce NFC à d’autres groupes et plus encore. Apple n’a pas hésité à critiquer ce système à plusieurs reprises, estimant que c’était tout sauf positif d’un point de vue de la sécurité.