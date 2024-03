Apple a proposé iOS 17.4 pour, entre autres, se conformer au DMA en Europe, mais il y a beaucoup de critiques sur les choix, notamment sur les App Store tiers et là manque d’un « vrai » sideloading. Mais Apple assure aujourd’hui respecter la législation européenne.

Lors d’une journée d’audition organisée par la Commission européenne, Apple a expliqué aux développeurs d’applications, aux utilisateurs professionnels et à ses concurrents qu’il avait revu ses systèmes pour se conformer au DMA. Kyle Andeer, un avocat d’Apple, a déclaré :

Nous avons été guidés d’abord et avant tout par le souci de nous conformer à la loi. Ensuite, nous avons veillé à le faire d’une manière qui soit cohérente avec nos valeurs et avec le langage que nous avons développé avec nos utilisateurs au cours d’une très longue période. Et nous pensons y être parvenus. Je pense que nous nous concentrons sur cette question du point de vue de l’utilisateur. Cela ne veut pas dire que nous ne nous intéressons pas à l’impact des développeurs, mais je pense que, de notre point de vue, nous suivrons très attentivement l’impact de tous ces changements sur l’expérience utilisateur que nous offrons à nos clients depuis 15 ou 16 ans grâce à l’iPhone.

Il se trouve qu’Apple s’est déjà fait taper sur les doigts à cause du DMA. La société avait récemment décidé de fermer le compte développeur européen d’Epic Games, n’ayant pas aimé les critiques du dirigeant Tim Sweeney envers le fabricant d’iPhone. Mais la Commission européenne est intervenue et la situation s’est débloquée. Epic Games pourra donc proposer l’Epic Games Store et Fortnite sur iPhone dans les pays de l’Union européenne.