Nouveau rebondissement avec Apple qui a décidé de réactiver le compte développeur d’Epic Games, après l’avoir banni il y a quelques jours. Cela fait suite aux menaces de la Commission européenne, en lien avec le DMA.

Epic Games avait annoncé avoir créé un compte développeur avec sa branche suédoise afin, notamment, de créer l’Epic Games Store sur iOS comme boutique d’applications alternative à l’App Store d’Apple. L’Epic Games Store accueillera également Fortnite sur iPhone.

Le problème est qu’Apple a décidé cette semaine de bannir le compte développeur d’Epic Games Suède, justifiant que le comportement de Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, sur X (ex-Twitter) n’était pas correct. Le fabricant n’a pas apprécié les attaques de Tim Sweeney sur ses pratiques. Hier, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a bien fait comprendre que ce comportement d’Apple n’était pas acceptable avec le DMA. Et voilà justement que la situation change aujourd’hui.

Epic Games indique désormais :

Apple nous a dit et s’est engagé auprès de la Commission européenne à rétablir notre compte développeur. C’est un signal fort pour les développeurs : la Commission européenne agira rapidement pour faire appliquer la loi sur les marchés numériques (DMA) et tenir les gardiens (gatekeepers) pour responsables. Nous avançons comme prévu pour lancer l’Epic Games Store et ramener Fortnite sur iOS en Europe. En avant !

Tim Sweeney a également réagi :

La DMA a dû faire face à son premier défi majeur avec Apple interdisant à Epic Games Suède de concurrencer l’App Store, et la DMA vient de remporter sa première grande victoire. Après une enquête rapide de la Commission européenne, Apple a notifié à la Commission et à Epic qu’elle céderait et rétablirait notre accès au retour de Fortnite et au lancement de l’Epic Games Store en Europe en vertu du DMA. Une grande victoire pour l’État de droit européen, pour la Commission européenne et pour la liberté des développeurs du monde entier de s’exprimer. #FreeFortnite !