Nouveau retournement de situation dans le cas d’Epic Games qui annonce aujourd’hui qu’Apple a décidé une nouvelle fois de bannir son compte développeur.

Pour rappel, Apple avait banni le compte développeur d’Epic Games en 2020 lorsque le groupe avait décidé d’intégrer un moyen de paiement alternatif au sein de Fortnite sur iOS. Le jeu avait été retiré de l’App Store et le compte développeur avait été banni.

Le mois dernier, Epic Games avait annoncé avoir de nouveau un compte développeur. Celui-ci devait notamment lui permettre de proposer l’Epic Games Store comme App Store alternatif sur iOS et ainsi permettre aux Européens de retrouver, entre autres, Fortnite. Mais Apple a décidé une nouvelle fois de bannir son compte développeur.

« À notre grande surprise, Apple a mis un terme à ce compte et nous ne pouvons plus développer l’Epic Games Store pour iOS. Il s’agit d’une grave violation du DMA et cela montre qu’Apple n’a pas l’intention de permettre une véritable concurrence sur les appareils iOS », indique Epic Games. Mais pourquoi cette fermeture ? Le studio indique :

Le message en question sur X est le suivant :

Apple leadership faces some massive decisions in the coming weeks as the contradictions between their stated principles and the intended and actual consequences of their present policies are reckoned with: the app store monopoly, the digital goods payments monopoly, the tax, the… pic.twitter.com/mUxV5ypwcd

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 26, 2024