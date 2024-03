Apple a aujourd’hui décidé de bannir une nouvelle fois le compte développeur d’Epic Games. Après l’annonce par le studio derrière Fortnite, c’est au tour du fabricant d’iPhone de prendre la parole.

La justification d’Apple

Dans une déclaration à CNBC, Apple indique :

La violation flagrante par Epic de ses obligations contractuelles envers Apple a conduit les tribunaux à déterminer qu’Apple a le droit de résilier « tout ou partie des filiales détenues à 100% par Epic Games, des sociétés affiliées et/ou d’autres entités sous le contrôle d’Epic Games à tout moment et à la seule discrétion d’Apple ». À la lumière du comportement passé et actuel d’Epic, Apple a choisi d’exercer ce droit.

Pour sa part, Epic Games a révélé plus tôt qu’Apple « a mis un terme à ce compte et nous ne pouvons plus développer l’Epic Games Store pour iOS. Il s’agit d’une grave violation du DMA et cela montre qu’Apple n’a pas l’intention de permettre une véritable concurrence sur les appareils iOS ».

Selon le studio, Apple a banni son compte développeur à la suite d’un message posté sur X par Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, dans lequel il tacle les pratiques d’Apple.

Epic Games avait annoncé le mois dernier son intention de proposer l’Epic Games Store sur iOS pour notamment rendre disponible Fortnite sur iPhone. Les App Store alternatifs sont possibles en Europe grâce au DMA et iOS 17.4. Mais en l’état, proposer l’Epic Games Store sur iOS n’est pas possible étant donné que le compte développeur a été fermé.