Apple a décidé cette semaine de bannir une nouvelle fois le compte développeur d’Epic Games et cela ne plaît pas du tout à la Commission européenne qui n’hésite pas à le faire savoir publiquement.

Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a publié un message sur X (ex-Twitter) pour réagir au bannissement par Apple. Il écrit :

🚨Under the #DMA, there is no room for threats by gatekeepers to silence developers.

I have asked our services to look into Apple’s termination of Epic’s developer account as a matter of priority.

To all developers in 🇪🇺 & 🌍: now is the time to have your say on gatekeepers’…

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 7, 2024