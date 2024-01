Fortnite va faire son grand retour sur iPhone et iPad, avec Epic Games annonçant qu’il sera disponible cette année par le biais de l’Epic Games Store sur iOS et non de l’App Store d’Apple. Ce sera possible grâce au Digital Markets Act (DMA) qui a obligé Apple à s’ouvrir à la concurrence.

« Vous vous souvenez de Fortnite sur iOS ? Et si on le proposait à nouveau ? », indique le compte X (ex-Twitter) officiel du jeu. Il est ensuite indiqué que Fortnite reviendra sur iOS grâce à l’Epic Games Store. Le DMA est « une nouvelle loi importante dans l’UE rendant cela possible. Apple, le monde regarde », peut lire à la fin du message.

Le compte d’Epic Games pour partager les informations a également publié un message :

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024