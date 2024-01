Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, n’apprécie pas les changements annoncés aujourd’hui par Apple pour l’Europe avec les App Store tiers et autres frais mis en place avec iOS 17.4. Pour le dirigeant, ce que fait Apple est illégal.

Les changements d’Apple ont lieu à cause du Digital Markets Act (DMA), à savoir de nouvelles obligations européennes qui demandent à avoir de la concurrence dans les services. Dans le cas d’Apple, il est question d’avoir le sideloading pour installer des applications sans passer par l’App Store d’Apple et d’autres éléments.

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), Tim Sweeney dit :

Ils [Apple] obligent les développeurs à choisir entre l’exclusivité de l’App Store et les conditions du magasin, qui seront illégales en vertu du DMA, ou à accepter un nouveau système anticoncurrentiel également illégal, caractérisé par de nouvelles taxes sur les téléchargements et de nouvelles taxes Apple sur les paiements qu’ils ne traitent pas.

Le commentaire sur les frais fait probablement référence à la nouvelle structure de commission qui comprend une nouvelle taxe sur les technologies de base. Le système est payé par installation annuelle, à raison de 0,50€ par application téléchargée par un compte par an. Le système s’applique à toutes les applications dont le volume d’installation est supérieur à un million par an. Il s’applique également à toutes les places de marché d’applications tierces qui apparaissent chaque fois qu’un utilisateur télécharge la boutique d’applications alternative.

Tim Sweeney ajoute :

Apple propose de choisir les magasins autorisés à concurrencer son App Store. Il pourrait empêcher Epic de lancer l’Epic Games Store et de distribuer Fortnite par ce biais, par exemple, ou bloquer Microsoft, Valve, Good Old Games ou de nouveaux entrants.

L’Epic Games Store est le 7e magasin de logiciels au monde (derrière les 3 magasins sur consoles, les 2 magasins mobiles et Steam sur PC). Nous sommes déterminés à nous lancer sur iOS et Android et à entrer dans la compétition pour devenir le premier magasin de logiciels multiplateforme, sur la base d’une concurrence en matière de paiement, de frais de 0 à 12% et de jeux exclusifs comme Fortnite.