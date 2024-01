Apple fait une importante annonce aujourd’hui en évoquant le support du sideloading sur iPhone et iPad avec iOS 17.4. Cela signifie que les utilisateurs peuvent installer des applications iOS sans passer par l’App Store. Ils peuvent également installer des App Store alternatifs. Attention toutefois : cela concerne uniquement les personnes dans les pays de l’Union européenne. Cela s’explique par le fait que c’est lié au Digital Markets Act (DMA).

Le sideloading devient officiel sur iPhone

Les App Store alternatifs fonctionneront comme une application iOS capable d’installer d’autres applications iOS sur un iPhone ou un iPad. Tout développeur peut créer un App Store alternatif s’il le souhaite, à condition de respecter les critères d’Apple en matière d’expérience client, de prévention de la fraude, d’assistance à la clientèle, etc. Apple crée de nouvelles API pour proposer ces places de marché sur iOS afin de distribuer des applications aux utilisateurs.

Lorsqu’un développeur soumet une application à Apple, il peut choisir l’App Store ou toute autre place de marché d’applications. Les applications installées par l’intermédiaire de magasins d’applications alternatifs devront passer par un processus de notarisation comprenant des contrôles de sécurité, comme c’est le cas pour les applications Mac.

Pas de commission mais…

Point important : Apple ne prendra pas de commission sur les applications installées par l’intermédiaire d’App Store alternatifs ni sur les systèmes de paiement alternatifs, qui sont également autorisés par les mises à jour de l’App Store dans l’Union européenne. Il y aura toutefois une redevance technologique de base de 0,50€ par installation et par compte sur une base annuelle. Les 1 premiers millions d’installations sont gratuits pour tous les développeurs, mais après 1 million d’installations, la redevance entre en jeu.

Les développeurs d’applications qui choisissent de continuer à distribuer leurs applications par l’intermédiaire de l’App Store paieront à Apple une commission réduite en vertu des nouvelles conditions. Apple ramène la commission de 30% à 17%, et la commission de 15% versée pour les abonnements de plus d’un an ou par les petites entreprises passera à 10%. Apple affirme que la grande majorité des applications pourront bénéficier du taux de 10%.

Les développeurs ont le choix entre opter pour les nouvelles conditions commerciales de l’UE ou s’en tenir aux conditions de l’App Store telles qu’elles existent aujourd’hui. Les développeurs qui choisissent de maintenir le format existant paieront les mêmes frais qu’aujourd’hui, soit une commission de 15 à 30%.