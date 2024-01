Le sideloading sur iPhone, c’est-à-dire la possibilité d’installer des applications sans passer par l’App Store, va bientôt être une réalité en Europe à la suite du Digital Markets Act (DMA). Mais attention : Apple garderait un certain contrôle.

Un contrôle d’Apple avec le sideloading sur iPhone

Selon les informations du Wall Street Journal, Apple continuera d’examiner les applications qui veulent passer par le sideloading sur iPhone. C’est déjà le cas avec les apps proposées sur l’App Store, mais il y a une certaine logique ici étant donné qu’Apple contrôle sa boutique et veut donc s’assurer qu’il n’y a pas de logiciels malveillants (malwares). Avec le sideloading, Apple trouverait aussi un moyen pour dire si telle ou telle application peut être installée, ce qui est surprenant.

De plus, Apple prendrait une commission sur ce type d’applications. La part n’est pour l’instant pas précisée. Sur l’App Store, Apple prend une commission de 15% si l’application a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à un million de dollars. Cela monte à 30% si le chiffre d’affaires dépasse ce montant.

Les restrictions et les frais pourraient raviver les tensions avec les développeurs d’applications, dont certains s’attendaient à ce que la nouvelle loi leur permette de fournir leurs applications aux utilisateurs sans être soumis aux restrictions d’Apple ou à ce qu’ils considèrent comme une commission élevée.

Ces derniers mois, des fonctionnaires de la Commission européenne, ont organisé des réunions avec Apple et d’autres entreprises technologiques pour discuter des nouvelles règles. Apple n’a pas encore fourni à la Commission un dossier final décrivant sa solution ni testé ses plans auprès des acteurs du marché.

Une fois que la société l’aura fait, la Commission examinera l’ensemble du dossier pour déterminer s’il rendra le marché plus ouvert et plus contestable, et si les plans de l’entreprise respectent toutes les dispositions de la loi.

En place avec iOS 17.4

Aux États-Unis, la justice américaine a obligé Apple à autoriser les développeurs d’applications à pouvoir informer leurs utilisateurs qu’il est possible de payer sans passer par l’App Store. Apple a décidé d’imposer une commission de 27% avec ce format, alors que la société ne traite absolument pas le paiement. Il y a également d’autres règles contraignantes.

Pour ce qui est du sideloading en Europe, cela devrait être disponible avec iOS 17.4 (dont la bêta est imminente). Apple a jusqu’au 6 mars 2024 pour proposer l’option.