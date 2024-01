Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, a rencontré Tim Cook et lui a annoncé qu’Apple doit autoriser sur iPhone l’installation d’applications ne venant pas forcément de l’App Store. Cette pratique est connue sous le nom de sideloading, notamment avec l’existence d’App Store tiers.

Comme prévu, Margrethe Vestager est en ce moment aux États-Unis pour rencontrer les patrons de plusieurs entreprises high-tech pour parler du Digital Markets Act (DMA) qui concerne l’Union européenne avec de nouvelles règles. Outre Tim Cook (Apple), elle a rencontré Sundar Pichai (patron d’Alphabet/Google), Hock E. Tan (patron de Broadcom) et Jensen Huang (patron de Nvidia).

Sur X (ex-Twitter), la commissaire européenne à la Concurrence partage deux points évoqués avec Tim Cook :

2 main points from my meeting w/ @tim_cook @apple ⬇️

👉 compliance w/ #DMA, e.g. @Apple’s obligation to allow the distribution of #apps outside the @AppStore

👉 ongoing @EU_Competition cases e.g. @AppleMusic pic.twitter.com/G2gP51IW8L

