Tim Cook fait partie des dirigeants d’entreprises technologiques qui vont rencontrer la semaine prochaine Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence.

Une rencontre entre Tim Cook et Margrethe Vestager

Reuters rapporte que Margrethe Vestager rencontrera le patron d’Apple, tout comme Sundar Pichai (patron d’Alphabet/Google), Hock E. Tan (patron de Broadcom) et Jensen Huang (patron de Nvidia). Le rendez-vous aura lieu la semaine prochaine aux États-Unis. Ce sera à San Francisco et à Palo Alto les 11 et 12 janvier. Elle rencontrera également Mira Murati, directeur de la technologie d’OpenAI (ChatGPT) et le directeur de la stratégie Jason Kwon.

Sans surprise, les discussions auront pour thèmes la réglementation numérique européenne et la politique de concurrence.

Le mois dernier, Apple a proposé aux concurrents d’Apple Pay d’accéder à la technologie NFC de l’iPhone pour les paiements sans contact dans l’Union européenne. Cette offre vise à régler un litige antitrust en cours et à éviter une potentielle amende. La Commission européenne souhaiterait connaître l’avis de ses concurrents et de ses clients avant d’accepter l’offre, et il est donc fort probable que cet élément soit discuté.

Un autre sujet de conversation devrait être le Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), qui sont de nouvelles règles européennes. Le DMA va obliger Apple à apporter des modifications importantes au fonctionnement de l’App Store, de FaceTime et de Siri en Europe. Par exemple, le sideloading devra être disponible pour permettre aux utilisateurs d’installer des applications iPhone ou iPad sans passer obligatoirement par l’App Store.