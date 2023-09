Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur, a rencontré Tim Cook et veut qu’Apple ouvre son écosystème à la concurrence. La rencontre des deux hommes a eu lieu à Bruxelles, suite au voyage du patron d’Apple en Europe.

« Le devoir d’Apple et d’autres acteurs de la Big Tech, dans le cadre du DMA (Digital Markets Act), est d’ouvrir leurs portes aux concurrents », a déclaré Thierry Breton à Reuters. « Qu’il s’agisse du portefeuille électronique, des navigateurs ou des boutiques d’applications, les consommateurs utilisant un iPhone d’Apple devraient pouvoir bénéficier de services compétitifs de la part d’une série de fournisseurs », a-t-il ajouté.

Le DMA, récemment adopté, établit une liste de devoirs et d’interdictions pour Apple et d’autres grandes entreprises technologiques afin d’accroître la concurrence. Cela va notamment obliger Apple à proposer le support du sideloading, c’est-à-dire que les utilisateurs seront en mesure d’installer des applications sans forcément passer l’App Store. Une alternative sera d’utiliser un App Store tiers ou tout simplement de passer par un navigateur Internet, comme c’est déjà possible sur Mac, PC ou les appareils Android.

Le commissaire européen s’est également attaqué aux arguments d’Apple selon lesquels les problèmes de sécurité et de confidentialité sont la raison pour laquelle son écosystème est fermé. « La réglementation de l’Union européenne favorise l’innovation, sans compromettre la sécurité et la vie privée », a-t-il déclaré.