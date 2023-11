Apple prépare, sans surprise, une prochaine version d’iOS qui devrait permettre l’installation de boutiques applicatives tierces sur son iPhone. Le californien a jusqu’au mois de mars 2024 pour se conformer au DMA européen, et si l’on en croit le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, tout sera en place durant le premier semestre 2024, ce qui semble indiquer qu’Apple ne fera aucun forcing et se conformera aux règles en vigueur dans l’union même si le californien a déjà fait appel de cette obligation.

Dans son billet de blog Power On, Mark Gurman déclare qu’Apple introduira durant la première moitié de 2024 un « système hautement contrôlé » et sécurisé qui permettra aux utilisateurs de l’UE d’installer des applications en provenance d’App Store tiers. Ces modifications d’iOS concerneront aussi la gestion des messages et du système de paiement en lien avec ces nouvelles boutiques applicatives. On rappellera ici que Gurman avait vu faux en estimant que le sideloading serait autorisé dès iOS 17.02, un emballement dû à la confusion entre le sideloading et le système utilisé pour la gestion des flottes d’appareils mobiles (MDM).

La révolution semble donc bel et bien en marche, même s’il faut noter que pour les développeurs, la pilule ne sera pas forcément beaucoup plus douce à avaler. On se doute en effet que les futures boutiques d’apps qui seront dispos sur iOS demanderont aussi leur commission pour chaque transaction effectuée. Certes, le niveau de cette taxe pourrait être inférieur aux 30% réclamés par Apple, mais il faut rappeler ici que pour 90% des développeurs (qui sont aussi les moins fortunés), c’est une taxe de 15% qui s’applique déjà dans l’App Store. En revanche, certaines apps censurées ou rejetées de l’App Store pourraient trouver un refuge sur ces nouvelles boutiques.