Apple va devoir proposer le sideloading sur iPhone en Europe, c’est-à-dire la possibilité d’installer des applications sans obligatoirement passer par l’App Store. C’est le Digital Markets Act (DMA) qui l’impose et iOS 17.2, actuellement en bêta, prépare le terrain.

iOS 17.2 comprend des éléments liés au sideloading

En fouillant dans la bêta d’iOS 17.2, 9to5Mac a repéré la présence d’un nouveau framework public qui a pour nom Managed App Distribution. Contrairement au nom qui pourrait suggérer que c’est en lien avec la solution de gestion des appareils mobiles (MDM) d’Apple pour les entreprises, il serait ici bel et bien question du sideloading.

Le framework dispose d’un point de terminaison d’extension déclaré dans le système, signifiant que d’autres applications peuvent créer des extensions de ce type. Il y a également un système qui permet à des applications d’installer d’autres applications. Ce sera utile pour les App Store alternatifs qui distribueront des applications.

L’API offre aussi quelques contrôles pour le téléchargement, l’installation et les mises à jour d’applications sans passer par l’App Store d’Apple. Elle peut également s’assurer qu’une application est bien compatible avec la version d’iOS installée sur l’iPhone.

Un autre élément à prendre en compte est qu’il existe un moyen pour limiter ce framework à certains pays. Cela confirmerait donc l’idée qu’Apple limiterait bien le sideloading aux pays de l’Union européenne et non au reste du monde. Après tout, le DMA est propre à l’Union européenne. Cela étant dit, l’USB-C aussi est propre à l’UE avec les nouvelles règles et Apple l’a mis sur les iPhone 15 dans le monde entier.

Une disponibilité avant mars 2024

Quand verra-t-on le sideloading sur iPhone ? Apple a jusqu’à mars 2024 pour faire le nécessaire. Il faut donc s’attendre à une mise à jour d’iOS 17 d’ici là. Dans le même temps, Apple compte faire appel de la décision pour éviter le sideloading.

Officiellement, Apple dit que le sideloading aura un impact négatif sur les utilisateurs, assurant que son App Store vérifie chaque application et limite donc les malwares/virus. Effectivement, Apple vérifie les applications avant de les proposer au téléchargement. Ce ne sera pas forcément le cas avec les App Store alternatifs.

Mais il est également bon de noter qu’Apple ne veut surtout pas du sideloading à cause de la commission. Apple prend 15% ou 30% de commission sur les applications de l’App Store. Avec le sideloading, cette commission sera évitée pour les développeurs… sauf si Apple arrive d’une façon ou d’une autre à imposer un système.