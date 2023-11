Apple n’apprécie pas vraiment que la Commission européenne considère son App Store et iMessage comme des gatekeepers, c’est-à-dire des services qui sont sujets au Digital Markets Act (DMA). Le constructeur compte donc faire appel de la décision, comme le révèle Bloomberg.

Dans le cas de l’App Store, le DMA impose à Apple de s’ouvrir en autorisant les boutiques tierces (sideloading). Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad seront ainsi en mesure de télécharger des applications qui ne viennent pas obligatoirement de l’App Store d’Apple. C’est déjà possible sur Android et c’est aussi une réalité sur Mac où une application peut être téléchargée sur Internet. Le Mac App Store est optionnel.

Pour iMessage, il est question de l’interopérabilité avec le DMA. Ainsi, un utilisateur avec iMessage devrait pouvoir converser avec une personne qui utilise WhatsApp, Messenger ou une autre messagerie (et inversement, évidemment). Il est toutefois bon de noter que l’UE ne considère pas encore iMessage comme un gatekeeper, mais envisage d’ajouter le service à la liste.

Apple n’a pas encore fait appel de la décision, mais s’apprête à le faire. La date limite de contestation par les entreprises est fixée au 16 novembre. Nous aurons donc de nouvelles informations dès la semaine prochaine.

Cet appel pourrait ouvrir la voie à un nouveau bras de fer juridique entre la Apple et l’Union européenne. Le constructeur se bat avec des avocats de l’Union européenne dans un litige portant sur des impôts prétendument impayés en Irlande. Apple fait également l’objet d’enquêtes antitrust distinctes de la part de l’UE concernant Apple Pay et le traitement qu’il réserve à ses rivaux dans le domaine de la musique en streaming.