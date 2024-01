Maintenant qu’Apple a dévoilé tout son projet pour le sideloading et les App Store tiers en Europe, la Commission européenne va analyser le dossier afin de voir si l’entreprise respecte bien les règles du Digital Markets Act (DMA).

Une étude de la Commission européenne sur Apple

Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a réagi auprès de Reuters. « Le DMA ouvrira les portes d’Internet à la concurrence afin que les marchés numériques soient équitables et ouverts. Le changement est déjà en cours. À partir du 7 mars, nous évaluerons les propositions des entreprises, en tenant compte de l’avis de tiers », a-t-il déclaré. Il prévient toutefois : « Si les solutions proposées ne sont pas suffisantes, nous n’hésiterons pas à prendre des mesures sévères ».

Apple a levé sur le voile sur plusieurs changements, dont le fait que les App Store tiers vont être autorisés dans les pays de l’Union européenne. Mais beaucoup de développeurs critiquent la solution d’Apple, notamment le fait que le fabricant décide quand même d’analyser les applications et impose surtout des frais de 0,50€ par utilisateur et par an en ce qui concerne les téléchargements (le premier million de téléchargements est offert). D’autre part, la commission passe à 10 ou 17% selon les cas, contre 15 ou 30% jusqu’à présent.

Cette histoire de 0,50€ pour les téléchargements fait beaucoup de bruit, surtout qu’elle vient sérieusement pénaliser les applications gratuites. Apple propose une calculatrice dédiée sur son site pour faire des estimations. Ainsi, si l’application compte 2 millions de téléchargements, le développeur devra verser 45 290 dollars par mois à Apple !

À voir donc comment la Commission européenne va juger les nouvelles conditions d’Apple. Est-ce que ça passera ? Ou est-ce que le fabricant devra faire des changements ? Réponse dans quelques semaines.