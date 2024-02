Il n’y aura pas un Meta Store pour concurrencer l’App Store dans l’Union européenne. C’est en tout cas ce que suggère fortement Mark Zuckerberg, le patron de Meta, à la suite des annonces d’Apple.

Les critiques de Zuckerberg visant Apple

Apple a dû se conformer au Digital Markets Act (DMA) en Europe, ce qui implique d’autoriser les App Store tiers, les paiements alternatifs et plus encore. Mais le fabricant a mis en place tout un système qui se veut repoussoir pour les développeurs d’applications voulant tenter l’aventure sans passer par l’App Store. Il y a notamment un coût de 0,50€ par utilisateur et par an pour les développeurs. Chaque mise à jour d’application est considérée comme une nouvelle installation, ce qui implique à nouveau 0,50€ par utilisateur.

À la suite de la publication des résultats financiers de Meta, Mark Zuckerberg a déclaré :

Je ne pense pas que le truc d’Apple aura une quelconque influence sur nous. Parce que je pense que de la manière dont ils l’ont mis en œuvre, je serais très surpris qu’un développeur choisisse d’aller dans les magasins d’applications alternatifs. Ils ont rendu les choses tellement onéreuses, et je pense tellement contraires à l’intention du règlement de l’UE, que je pense qu’il sera très difficile pour quiconque, y compris pour nous, d’envisager sérieusement ce qu’ils font ici.

Ce commentaire par Mark Zuckerberg est loin d’être le seul. D’autres groupes ont également fait des critiques, dont Mozilla (Firefox), Epic Games, Spotify ou encore Microsoft.

Pour sa part, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a déclaré que la Commission européenne va analyser les annonces d’Apple pour vérifier si elles respectent le DMA. Il a ajouté : « Si les solutions proposées ne sont pas suffisantes, nous n’hésiterons pas à prendre des mesures sévères ».