Au tour de Spotify de prendre la parole concernant les nouvelles règles d’Apple en Europe pour le DMA. Cela concerne le sideloading, les App Store tiers et les autres frais. Sans surprise, le service de streaming est très critique.

Spotify s’attaque à Apple

Dans un communiqué, Spotify dit s’être au départ réjoui du DMA. Mais les choix d’Apple l’ont rapidement agacé. « Nous étions fiers que l’Europe montre la voie et nous pensions qu’Apple n’aurait d’autre choix que de se conformer à la lettre et à l’esprit de la loi. Mais comme Apple vient de le montrer au monde entier, il ne pense pas que les règles s’appliquent à lui », dit la plateforme. Elle poursuit :

Apple n’est rien si ce n’est cohérent. Bien qu’ils se soient mal comportés pendant des années, ils ont atteint un niveau d’arrogance tout à fait nouveau. Sous le faux prétexte de respect des règles et de concessions, ils ont présenté un nouveau plan qui est une farce complète et totale. En fait, l’ancienne taxe étant devenue inacceptable en vertu de l’accord de gestion des données, ils en ont créé une nouvelle en prétendant qu’elle était conforme à la loi.

Spotify liste alors les nouveaux éléments dérangeants, comme le fait qu’Apple facture 0,50€ par utilisateur et par an pour ce qui est des téléchargements d’applications (c’est offert pour le premier million de téléchargements). « Il s’agit d’une extorsion pure et simple. Si Apple prélève déjà une commission de 17% (et de 10% pour les paiements récurrents) sur les biens numériques achetés, pourquoi devrait-il également facturer une redevance annuelle forfaitaire à chaque utilisateur ? », demande Spotify. Le service de streaming estime que cela fera mal à beaucoup de développeurs, dont ceux avec des applications gratuites. De plus, Spotify note que rien n’interdit à Apple d’augmenter le prix si l’envie lui prend.

D’autre part, Spotify critique le fait qu’Apple prend une commission de 17% même si l’application propose un service de paiement alternatif.

Et en troisième point, Spotify estime que les App Store tiers ne sont pas une solution tenable à cause des frais demandés par Apple, sachant que le service de streaming dit avoir une base d’utilisateurs l’ordre de 100 millions d’utilisateurs dans l’Union européenne. Entre l’histoire de payer 0,50€ pour chacun d’entre eux à chaque fois (première installation et pour chaque mise à jour) + les autres frais, ce n’est pas tenable.

« La balle est dans votre camp »

La seule conclusion possible est qu’Apple oblige les développeurs à rester dans le statu quo — cette alternative qui n’en offre aucune va complètement à l’encontre de l’objectif du DMA (…) Apple a proposé une alternative irréalisable dans laquelle les développeurs devraient être enfermés jusqu’à la fin de leur activité. Essentiellement, Apple rend inutiles les objectifs du DMA qui consistent à offrir plus de choix et plus de contrôle aux consommateurs.

Il y a quelques jours, Spotify avait dévoilé sa future implémentation pour son application, dont le fait de pouvoir s’abonner directement. « Aujourd’hui, cet avenir est moins clair. Et il se résume à une question fondamentale : la Commission européenne ira-t-elle jusqu’au bout de son intention de redimensionner l’abus de pouvoir d’Apple ? Ou bien le DMA sera-t-il bien en théorie, mais en pratique, n’aura-t-il aucune signification substantielle pour la plupart des développeurs ? », demande Spotify.

Spotify conclut en disant à la Commission européenne que « la balle est dans votre camp » et qu’il faut « rejeter ce mépris flagrant des principes mêmes que vous avez travaillé si dur à établir ».