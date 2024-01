Spotify est impatient de voir le DMA être en place pour qu’il puisse remettre le système d’achat intégré au sein de son application iPhone. Apple va en effet être obligé de proposer une meilleure ouverture à la concurrence.

Sur son site, Spotify indique :

Le service de streaming a effectivement des limitations. Il n’est pas autorisé à indiquer dans son application iOS qu’il est possible de s’abonner sur son site Internet, Apple interdisant cette pratique. Les utilisateurs doivent donc se débrouiller.

You’re about to experience a new Spotify if you live in the EU. One where you can see all subscription pricing, promotions or deals, and even make purchases, all seamlessly within the app. Find out what this means for you: https://t.co/j1hYRC3S5c pic.twitter.com/p1GDY6PNdd

— Spotify News (@SpotifyNews) January 24, 2024