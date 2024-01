Au tour de Microsoft de critiquer les changements annoncés par Apple pour l’Europe en ce qui concerne le DMA avec le sideloading, les App Store tiers et les autres éléments. Le groupe estime qu’il s’agit d’un « pas dans la mauvaise direction ».

Apple a proposé une nouvelle redevance pour les applications qui souhaitent fonctionner sur des App Store tiers dans l’UE. Les développeurs qui utilisent des boutiques d’applications tierces devront payer 0,50€ pour chaque installation annuelle d’application après 1 million de téléchargements. Apple continuera également à prélever une commission de 17% sur les développeurs qui choisissent d’utiliser des systèmes de paiement tiers.

Sarah Bond, la présidente de Xbox chez Microsoft, déclare :

We believe constructive conversations drive change and progress towards open platforms and greater competition. Apple's new policy is a step in the wrong direction. We hope they listen to feedback on their proposed plan and work towards a more inclusive future for all. https://t.co/mDRI5KPJf6

