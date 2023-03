Microsoft souhaite plus que jamais s’implanter sur le secteur du gaming mobile . Le CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a ainsi déclaré que la société prévoyait de lancer sa propre boutique d’applications pour iOS et Android, l’objectif étant de proposer des jeux Xbox sur des appareils Apple en dehors de l’App Store. Selon Spencer, ce nouveau service gaming sera possible une fois que le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne entrera en vigueur, soit à partir de mars 2024. Le DMA en place, il sera lors possible aux vitrines numériques tierces de coexister sur l’iPhone et l’iPad aux côtés de l’App Store contrôlé par Apple.

Dans la foulée de la validation finale de son acquisition d’Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars (si validation il y a), la boutique applicative de Microsoft pourrait être lancée en 2024 au plus tôt. Spencer estime en outre que la multiplication des magasins d’apps stimulera la concurrence sur smartphones, la « plus grande plate-forme sur laquelle les gens jouent ». Surtout Microsoft pourrait ainsi proposer ses propres jeux, applications et services sans être pieds et poings liés aux règles de l’App Store d’Apple. Pour rappel, le cloud gaming est actuellement possible sur iPhone, mais uniquement via un navigateur Web en lieu et place d’une app native.

Toujours Selon Spencer, il serait « assez trivial » pour Microsoft d’adapter ses applications Xbox et son service Game Pass sur les appareils mobiles, mais l’acquisition d’Activision Blizzard resterait nécessaire pour parvenir à cet objectif (King est l’indice important ici).