Apple doit se conformer au DMA en Europe, ce qui implique les App Store tiers et donc le sideloading d’applications sur iPhone. Mais la société ne veut surtout pas que ses employés commencent à faire des spéculations auprès des clients qui veulent connaitre une disponibilité internationale.

Des consignes spécifiques pour les employés d’Apple

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a prévenu les employés du service client qu’ils vont probablement être questionnés par certains clients non-Européens au sujet du sideloading et des App Store tiers en ce qui concerne une disponibilité dans d’autres pays. Les employés ont pour consigne de rester évasifs sur le sujet et de ne pas commencer à faire des spéculations sur une potentielle arrivée à l’international. La raison est simple : cela n’arrivera pas à l’international, sauf si Apple y est contraint.

Il faut savoir que l’histoire des App Store tiers avec le DMA embête énormément Apple. Le constructeur perd un certain contrôle qu’il avait depuis 2008, période où son App Store a vu le jour. Depuis 16 ans, les développeurs doivent obligatoirement passer par sa boutique pour distribuer leurs applications iOS. Cela permet d’avoir un certain contrôle et surtout de prendre une commission de 15 ou 30% selon les cas. Avec les App Store tiers, ce n’est plus vraiment le cas, bien qu’Apple impose des règles très strictes, dont des frais pour les développeurs de 0,50€ par installation et par utilisateur.

Ce changement sera en place avec iOS 17.4, qui sera disponible au téléchargement dans quelques jours. Cela concernera uniquement les pays de l’Union européenne. Rien ne change dans le reste du monde, le téléchargement d’applications iPhone passe toujours par l’App Store.