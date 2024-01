Apple se prépare au Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne, ce qui impliquera notamment le sideloading sur iPhone. Pour cela, la société compte séparer son App Store en deux : une version pour l’Union européenne et une version pour le reste du monde, comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

Un « App Store européenn » arrive

Divers ajustements seront en place avec « l’App Store européen » pour respecter les règles du DMA. La date limite est le 7 mars 2024. Apple a donc encore quelques semaines pour se conformer aux nouvelles règles. Les détails précis ne sont toutefois pas encore dévoilés.

Il y a quelques jours, Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, a rencontré Tim Cook, le patron d’Apple, lors d’une visite aux États-Unis. Elle lui a parlé de deux points : l’ouverture aux App Store tiers (et donc le sideloading) et des affaires en cours pour la concurrence dans l’Union européenne (dont Apple Music). Avec le sideloading, les Européens pourront installer des applications iPhone sans passer obligatoirement par l’App Store.

Sans surprise, Apple n’apprécie pas du tout cette histoire de sideloading. Apple vante le fait que les applications sur l’App Store sont vérifiées avant d’être distribuées aux utilisateurs, ce qui évite d’avoir de mauvaises surprises (logiciel malveillant, etc). De plus, Apple prend une commission de 15 ou 30% à chaque transaction, et le sideloading va bien l’embêter sur ce point sachant que les développeurs pourront utiliser des systèmes de paiement alternatifs.