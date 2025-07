Apple TV+ va de nouveau adapter un grand classique de la science-fiction. Le service de streaming d’Apple vient de diffuser le premier teaser de la série Neuromancer, évidemment adaptée du roman éponyme culte de William Gibson. Quelques secondes pour mettre dans l’ambiance et dévoiler la patte esthétique de la série, et aussi pour annoncer la mise en production de la série. Après For All Mankind, Foundation, Silo, Finch, See, Hello Tomorrow, Severance, Extrapolations, Invasion, Constellation et Dark Matter, Applde TV+ continue donc d’étoffer son catalogue de séries de S.F, et tout au plus peut-on regretter l’annulation l’an dernier de la série Metropolis adaptée du chef d’œuvre de Fritz Lang.



Les showrunners Graham Roland (Dark Winds, Lost) et J.D. Dillard (Devotion) ont donc la lourde tâche d’adapter le chef d’œuvre iconique de Williams Gibson, chef d’œuvre qui a littéralement fondé le genre « cyberpunk ». Neuromancer suit un hacker en mission secrète contre une intelligence artificielle avancée, une thématique qui fait largement écho aujourd’hui vec l’explosion des technologiques d’IA. Le roman Neuromancer étant le premier tome d’une trilogie, le succès futur de la série pourrait facilement conditionner la production de plusieurs saisons.