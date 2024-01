On le sait : la grève des scénaristes et des acteurs a mis sur pause bon nombre de projets de films ou de séries, certaines de ses productions ayant été arrêtées en plein cours de tournage. Ce fut le cas de la saison 2 de Severance, dont le tournage a dû s’arrêter net après le début du mouvement de grève. La série phénomène d’Apple TV+, largement adoubée par la critique et adulée par une partie du public, n’avait plus donné le moindre signe de vie depuis. Apple TV+ a décidé de jouer la carte du buzz en publiant une simple image de Severance, soit le visage en gros plan d’Adam Scott, l’infortuné héros de cette série fantastique (dans les deux sens du mot « fantastique »). Rien n’a filtré concernant la poursuite du tournage, mais ce qui est certain, c’est qu’une annulation du projet aurait depuis longtemps fuité dans un média comme Deadline, ce qui n’a pas été le cas. On ne serait donc pas étonné que la saison 2 de Severance fasse de nouveau parler d’elle. Il est plus que temps après l’incroyable final de la première saison, qui s’était achevé sur un énorme suspense.

Pour rappel, Severance narre la vie quotidienne trés particulière à Lumon Industries, une société qui utilise un programme permettant de séparer les souvenirs professionnels et non professionnels de ses employés via une puce implantée dans leur cerveau (un processus appelé « dissociation »). Mark Scout (Adam Scott) dirige une équipe comprenant Dylan George (Zach Cherry), Irving Bailiff (John Turturro) et Helly R. (Britt Lower). Leur travail obscur au service du raffinement des macrodonnées consiste à trier des chiffres sur un écran d’ordinateur. Ces derniers sont supervisés par Harmony Cobel (Patricia Arquette) et Seth Milchick (Tramell Tillman), le surveillant en chef des employés dissociés. À Lumon, ces employés sont connus comme les « Inters » et deviennent les « Exters » après leur travail, sans conscience de leur vie à l’intérieur de Lumon et vice versa. Ils vivent sous l’influence du culte de Kier Eagan, le fondateur de Lumon, et sont soumis à des règles strictes.