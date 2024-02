Après les fuites (reprises comme d’habitude par Deadline) et un petit teasing qui pouvait être interprété de multiples façons, Apple TV+ a cette fois confirmé la reprise du tournage de la saison 2 de sa superbe série dystopique Severance. Pas de blabla, mais le cliché de l’acteur principal de la série, Adam Scott (qui interprète Mark S.), courant devant les caméras professionnelles utilisées pour le tournage, suffit cette fois à officialiser le retour aux affaires. Couverte de louanges par la critique, magnifiquement mise en scène et dotée d’un final haletant (l’un des meilleurs final pour une série en 2022), la série Severance reste l’un des gros morceaux de la plateforme Apple TV+. La grève des scénaristes et acteurs américains – qui avait mis le tournage sur pause – ainsi que des rumeurs (par la suite démenties) de profonds désaccords entre deux showrunners, pouvaient laisser craindre un arrêt pur et simple du projet, mais il semble que finalement tout soit rentré dans l’ordre.

Severance avait été renouvelé pour une saison 2 au mois d’avril 2022, mais Apple n’a toujours pas précisé l’année de sortie de cette seconde saison.