La saison 2 de Severance serait-elle « dans la sauce » à cause de la haine que se voueraient deux de ses showrunners ? C’est l’information qui a commencé à circuler il y a quelques heures, relayées en partie par le site The Daily Beast : les showrunners de la série Dan Erickson et Mark Friedman auraient fini par se détester cordialement à la fin du tournage de la première saison, au point que Friedman aurait décidé de quitter la production de la saison 2. Ces bisbilles retarderaient la production et donc le tournage de la saison 2. Pour ne rien arranger, la production de chaque épisode coûterait désormais 20 millions de dollars, contre 15 millions de dollars pour les épisodes de la première saison.

The Daily Beast has updated their reporting on the so-called #Severance BTS drama. Everybody cool it with the hysteria, please. https://t.co/mqqnPooiD1 pic.twitter.com/fvyAGbDIxE — Severance Updates 🌐 (@SeveredUp) April 28, 2023

L’information a été reprise par nos confrères d’Apple Insider... et sans doute un peu trop vite : le site The Daily Beast est lui-même revenu sur ses informations et affirme désormais que les deux showrunners continuent de travailler ensemble ainsi qu’avec le troisième showrunner Beau Willimon (House of Cards, c’est lui). Ben Stiller (le concepteur de la série) a lui-même démenti l’info dans la foulée. Quant au budget de Severance, il serait strictement identique à celui de la première saison. Histoire de prendre encore plus de recul, il est sans doute nécessaire de rapeller ici que le site The Daily Beast est très loin d’être toujours fiable et fait souvent dans les infos « drama » et « p-taclick ».