Finalement, Apple TV+ paye lui aussi un lourd tribut à la grève des scénaristes américains lancée par la WGA (Writers Guild of America). Après les saisons 2 de Loot et After Party, c’est au tour d’une série iconique de la plateforme de faire les frais du mouvement de protestation en cours. Un piquet de grève s’est tenu hier devant les plateaux de tournage du génial Severance (saison 2), et une partie du staff technique a alors refusé d’aller travailler.

Rien ne dit cependant que ce piquet de grève se poursuivra dans la durée, mais une perturbation du tournage serait d’autant plus malvenue que la série est sous le coup de plusieurs rumeurs à la tonalité assez négative : deux des trois showrunners de la série (Dan Erickson et Mark Friedman) se détesteraient cordialement, et Ben Stiller a même dû démentir le départ de Mark Friedman. Concepteur et producteur exécutif de Severance, Stiller aurait réussi à convaincre Friedman de rester sur le projet. Malgré les difficultés en cours, Apple aurait décidé de signer pour deux saisons supplémentaires.