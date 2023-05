Finalement, la grève des scénaristes aura aussi un impact sur la production des séries Apple TV+. La série de comédie Loot, dont la production de la seconde saison avait déjà commencé, vient elle aussi d’être touchée par la grève des scénaristes. Tout est désormais à l’arrêt, et l’on ne sait pas quand la série produite par Maya Rudoph (qui tient aussi le rôle principal) pourra reprendre son cours, si jamais elle reprend… Pour rappel, la précédente grande grève des scénaristes (en 2007) avait duré une centaine de jours, mettant à terre au passage plusieurs séries en cours et retardant le tournage de plusieurs films. On estime que l’industrie audiovisuelle américaine a perdu des centaines de milliards de dollars lors de cette période. Près de 98 % des scénaristes américains (affiliés à la Writers Guild of America ) ont voté pour la grève en cours.

Loot est une série de comédie qui raconte les tribulations de Molly Novak (Maya Rudolph), une femme d’âge mur qui récupère 87 milliards de dollars suite au divorce avec son richissime mari infidèle. Au bord de la déprime suite à sa séparation, Molly Novak apprend avec la plus grande des surprises qu’elle est la propriétaire d’une fondation de bienfaisance dirigée par Sofia Salinas (Jaé Rodriguez), cette dernière implorant Molly de ne plus faire la une des tabloids afin de préserver l’image de la société. Molly Novak sera aidée dans sa quête personnelle par son assistant Nicholas (Kim Booster) ainsi que par son cousin geek, Howard (Ron Funches). La première saison de Loot est disponible sur Apple TV+.