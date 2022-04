La série Severance aura le droit à une saison 2 sur Apple TV+. Le service de streaming l’annonce aujourd’hui, avant le dernier épisode de la première saison qui sera disponible le 8 avril.

Une saison 2 annoncée pour Severance sur Apple TV+

Dans Severance, Mark Scout (joué par Adam Scott) dirige une équipe chez Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure de licenciement, qui divise chirurgicalement leurs souvenirs entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience audacieuse d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d’un mystère qui l’obligera à se confronter à la véritable nature de son travail… et de lui-même.

« C’est vraiment excitant de voir la réponse des gens qui aiment la série — et le niveau d’engagement des fans », a déclaré Ben Stiller, le réalisateur et producteur exécutif. « La route a été longue pour apporter Severance à la télévision. J’ai lu le pilote de Dan [Erickson, le scénariste] pour la première fois il y a plus de cinq ans. Il s’agit toujours d’une histoire de plusieurs saisons, et je suis vraiment heureux que nous puissions la poursuivre. Je suis reconnaissant à nos partenaires d’Apple TV+ qui nous ont soutenus tout au long du projet. Loué soit Keir ! », a-t-il ajouté.

« Grâce au créateur Dan Erickson, au brillant Ben Stiller et à un casting et une équipe incomparables, Severance a imaginé une existence tout aussi fascinante et passionnante, les téléspectateurs du monde entier ne pouvant se lasser de ces riches personnages », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+. « Nous sommes impatients d’approfondir ce monde totalement unique et de déballer davantage de couches de Lumon dans la deuxième saison ».

Il n’y a pour l’instant pas la moindre information sur la nouvelle saison.