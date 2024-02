Décidément, Apple TV+ est vraiment devenu le repaire des amateurs du genre science-fiction. Après For All Mankind, Foundation, Silo, Finch, See, Hello Tomorrow, Severance, Extrapolations, Invasion et dernièrement Constellation (ouf !), Apple TV+ vient de passer commande pour une série en 10 épisodes adaptée du roman de S.F culte Neuromancer de William Gibson (édité en 1984), qui a raflé à son époque les trophées Hugo, Nebula, et Philip K. Dick.

Les showrunners Graham Roland (Dark Winds, Lost) et J.D. Dillard (Devotion) auront la lourde tâche d’adapter ce chef d’oeuvre iconique du genre : « Nous sommes extrêmement heureux d’apporter cette licence emblématique sur Apple TV+ », ont déclaré Roland et Dillard dans un communiqué. « Depuis que nous sommes devenus amis il y a près de 10 ans, nous cherchions quelque chose sur lequel faire équipe, cette collaboration marque donc un rêve devenu réalité. Neuromancer a inspiré une grande partie de la science-fiction qui a suivi et nous sommes impatients d’amener le public de la télévision dans l’univers « cyberpunk » définitif de Gibson. »

Neuromancer suit un hacker en mission secrète contre une intelligence artificielle avancée, une thématique qui fait aujourd’hui largement écho avec l’explosion des technologiques d’IA. Le roman Neuromancer est suivi de Count Zero en 1986 et Mona Lisa Overdrive en 1988, ce qui laisse donc de la place pour plusieurs saisons (si tant est que la saison 1 couvre déjà l’ensemble du premier ouvrage). A noter enfin que les showrunners Graham Roland et J.D. Dillard réaliseront le pilote de la série.

La trilogie « Neuromantique » de Gibson, réunissant les trois ouvrages Neuromancer, Count Zero et Mona Lisa Overdrive, est disponible à la vente sur Amazon.