Avec iOS 26, FaceTime interrompt l’audio et la vidéo d’un appel si de la nudité est détectée. Il s’agit d’une protection qui s’applique à tout le monde, enfants comme adultes (du moins avec la bêta actuelle).

Une protection contre la nudité dans FaceTime

Lors de la présentation d’iOS 26, Apple avait annoncé des outils de sécurité pour les comptes enfants, incluant une fonction dans FaceTime pour bloquer la nudité lors des appels vidéo et flouter les contenus sensibles dans les albums partagés de l’application Photos. Cependant, selon une découverte partagée par iDeviceHelp, cette fonctionnalité semble s’appliquer à tous les utilisateurs, y compris les adultes, dans la version bêta d’iOS 26.

Lorsqu’une nudité est détectée, FaceTime gèle l’audio et la vidéo, affichant un message d’avertissement : « L’audio et la vidéo sont en pause car vous pourriez montrer quelque chose de sensible. Si vous vous sentez mal à l’aise, vous devriez mettre fin à l’appel ». Deux options s’offrent alors : « Reprendre l’audio et la vidéo » ou « Terminer l’appel ». Il n’est pas clair si ce comportement est intentionnel ou s’il s’agit d’un bug de la bêta, appliquant par erreur la restriction aux comptes adultes.

Apple utilise l’apprentissage automatique directement sur l’appareil pour analyser les contenus lors des appels FaceTime. Cette technologie détecte la présence de nudité sans transmettre d’informations à Apple. Ainsi, l’entreprise n’a pas accès aux contenus des appels, garantissant la confidentialité des utilisateurs. Ce traitement local est un argument pour rassurer sur la protection des données personnelles.

Même pour les adultes ?

Bien que conçue pour protéger les utilisateurs, notamment les plus jeunes, cette fonction soulève des questions. Si elle s’applique aux adultes, certains pourraient la percevoir comme intrusive, surtout si la détection est erronée. Les bêtas étant sujettes à des ajustements, Apple pourrait limiter cette fonctionnalité aux comptes enfants dans la version finale d’iOS 26, prévue pour septembre.