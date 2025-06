Des informations complémentaires voient le jour concernant les nouveautés de l’application Messages sur iOS 26, notamment en ce qui concerne l’usage de l’IA pour créer les arrière-plans des discussions et la fusion des emojis.

Arrière-plans personnalisables avec l’IA

L’application Messages permettra aux utilisateurs de personnaliser les arrière-plans de leurs conversations de manière individuelle sur iPhone avec iOS 26, ainsi que sur iPad et Mac. Selon du code trouvé par Nicolás Alvarez, les utilisateurs pourront générer des arrière-plans à l’aide de descriptions textuelles via Image Playground, une fonctionnalité alimentée par l’intelligence artificielle (Apple Intelligence). Trois styles seront proposés : animation, illustration et esquisse. Ces arrière-plans seront synchronisés entre les participants d’une conversation iMessage, de sorte que si vous définissez un fond spécifique pour une discussion, votre interlocuteur verra le même. Cette fonctionnalité, déjà présente dans des applications comme WhatsApp, marque une tentative d’Apple de rattraper la concurrence.

Parmi les autres nouveautés déjà connues, il y aura la possibilité de créer des sondages au sein des discussions, tout comme un service de traduction automatique pour les messages entrants dans d’autres langues, rendant les échanges multilingues plus agréables.

Mixmoji : création d’emojis personnalisés

Une nouveauté appelée Mixmoji permettra de combiner deux emojis pour créer un Genmoji unique. Par exemple, en associant un emoji gâteau et un emoji ballon, vous pourrez générer un nouvel emoji représentant un gâteau avec un ballon. Cette fonction avait déjà fuité, mais pas son nom (Mixmoji).

En dehors de Messages, iOS 26 inclura d’autres fonctionnalités alimentées par l’IA, notamment une version améliorée de l’application Raccourcis. Cette version utilisera le langage naturel pour permettre aux utilisateurs de créer des actions multi-étapes complexes plus facilement, renforçant ainsi la puissance et l’accessibilité des automatisations sur iOS.

L’annonce d’iOS 26 aura lieu le 9 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir macOS 26 pour Mac, watchOS 26 pour Apple Watch, tvOS 26 pour Apple TV et visionOS 26 pour Apple Vision Pro.