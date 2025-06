L’application Messages sur iPhone et iPad va avoir le droit à quelques nouveautés avec iOS 26. Certaines informations avaient déjà fuité et une nouvelle voit le jour aujourd’hui grâce à Bloomberg.

Une personnalisation de l’arrière-plan dans l’app Messages

Avec iOS 26, il sera possible de changer l’arrière-plan de l’application Messages, que ce soit pour les conversations via iMessage ou via SMS/MMS/RCS, avec une image. Les arrière-plans sont synchronisés entre les appareils, y compris ceux des autres utilisateurs, ce qui signifie que vous et les personnes avec lesquelles vous discutez avez la même apparence. Il n’est pas précisé s’il existera une option pour refuser ce changement visuel et garder une apparence neutre comme maintenant.

D’autre part, une récente fuite a révélé que les utilisateurs auront le droit à la traduction en temps réel des messages. Ce sera pratique pour ceux qui discutent avec des personnes parlant une autre langue. Il est déjà possible d’avoir la traduction aujourd’hui, mais cela implique de maintenir son doigt sur un message et de choisir l’option « Traduire ». Avec iOS 26, ce sera automatique, ce qui va simplifier la vie à beaucoup de monde.

Aussi, une autre nouveauté sera la possibilité de créer des sondages au sein des conversations. Plusieurs applications de messagerie concurrentes proposent déjà ce système, dont WhatsApp et Telegram pour ne citer qu’elles. Apple va donc se mettre à leur niveau.

L’annonce d’iOS 26 aura lieu le 9 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir macOS 26 pour Mac, watchOS 26 pour Apple Watch, tvOS 26 pour Apple TV et visionOS 26 pour Apple Vision Pro.