Apple continue le teasing pour la WWDC 2025, qui débutera dans une semaine et sera notamment l’occasion de découvrir iOS 26 pour iPhone. Nous avons le droit aujourd’hui à un nouveau slogan.

Jusqu’à présent, Apple indiquait « On the horizon ». Maintenant, la WWDC 2025 a pour slogan « Sleek peek ». L’image a également été mise à jour. Il s’agit désormais d’un logo Apple en forme de verre avec des couleurs qui transparaissent. Jusqu’à présent, il s’agissait d’un arc-en-ciel façon verre.

Ce teasing avec le logo et le slogan font probablement allusion à la nouvelle interface que l’on retrouvera sur iOS 26 et les autres systèmes d’exploitation. Elle s’inspirera de celle de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro.

Voici ce qu’Apple devrait annoncer :

À noter également que Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial, a partagé une version animée du logo de la WWDC 2025, ainsi que celui pour Swift et l’arc-en-ciel.

#WWDC25 is next week! Can’t wait to show you what we’ve been working on.

See you June 9 at 10am PT. pic.twitter.com/qhrzevDbMH

— Greg Joswiak (@gregjoz) June 2, 2025