La WWDC 2025 d’Apple, qui débutera le 9 juin, devrait adopter une envergure plus modeste par rapport aux éditions 2023 et 2024. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’événement risque de ne pas dévoiler de nouveautés majeures, que ce soit en matière de matériel ou de logiciel.

Une nouvelle interface pour iPhone et le reste

Cette année, Apple semble vouloir recentrer son attention sur l’expérience utilisateur. iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 et watchOS 26 vont arborer une nouvelle interface inspirée de visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro. Ce style se caractérise par une interface plus translucide, avec des menus, boutons et icônes adoptant un effet verre. « L’interface utilisateur mise à jour sera sans doute l’annonce phare, même si elle risque de donner l’impression qu’Apple reste ancré dans le passé », explique Gurman.

Ce choix pourrait séduire les fans d’Apple. Cependant, cette refonte visuelle pourrait ne pas suffire à compenser l’absence d’innovations majeures. En effet, contrairement aux années précédentes, aucun lancement de produit d’envergure n’est attendu. « Il n’y a pas de nouveaux appareils majeurs prêts à être commercialisés », précise Gurman.

Une progression timide sur l’intelligence artificielle

Après avoir marqué les esprits en 2023 avec le Vision Pro, malgré ses ventes limitées et en 2024 avec le lancement d’Apple Intelligence face à la montée des plateformes comme ChatGPT et Gemini, Apple semble ralentir sur le front de l’intelligence artificielle générative. La WWDC 2025 pourrait même être perçue comme une déception en matière d’IA. Apple ferait peu pour démontrer qu’il rattrape son retard face à des leaders comme OpenAI ou Google, et ses lacunes pourraient devenir encore plus évidentes.

Pourtant, tout n’est pas sombre à l’horizon. Apple planifie une avancée plus significative dans l’IA à partir de 2026, notamment avec une version de Siri inspirée de ChatGPT, capable de tenir des conversations plus naturelles. Cette perspective pourrait rassurer ceux qui attendent une réponse plus convaincante de la part de la firme de Cupertino dans ce domaine. Mais bon, il faudra patienter…

L’édition 2025 de la WWDC s’annonce donc comme une transition, avec un accent mis sur l’esthétique logicielle plutôt que sur des annonces notables. Si certains peuvent apprécier cette refonte visuelle, d’autres risquent de regretter l’absence de progrès marquant dans l’IA ou de nouveaux produits phares.