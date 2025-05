Apple partage aujourd’hui le programme de la WWDC 2025 qui aura lieu du 9 au 13 juin. C’est surtout le premier jour qui va intéresser le public, puisqu’il y aura la présentation d’iOS 19 et d’autres systèmes d’exploitation.

Apple indique que tout au long de la semaine, les développeurs du monde entier pourront échanger avec des ingénieurs, designers et experts Apple, et profiter de plus de 100 séances pour découvrir les dernières avancées qui les aideront à créer des applications et des jeux encore plus avancés pour les différents produits de la marque (iPhone, Mac, iPad, etc). Apple accueillera également plus de 1 000 développeurs et étudiants qui pourront participer physiquement à un évènement spécial à l’Apple Park le 9 juin.

Voici le programme :

Keynote Apple : 9 juin, 19 heures (heure française)

Début de la WWDC25 avec un premier aperçu des nouveautés arrivant sur les plateformes Apple (dont iOS 19, macOS 16, visionOS 3, watchOS 12 et tvOS 19). La keynote sera diffusée sur le site d’Apple, l’application Apple TV et la chaîne YouTube d’Apple. Elle pourra aussi être visionnée à la demande après coup.

Platforms State of the Union : 9 juin, 22 heures (heure française)

Après la keynote, la présentation Platforms State of the Union révèlera plus en détail les nouveaux outils qui seront bientôt mis à la disposition des développeurs, ainsi que les dernières avancées d’iOS, d’iPadOS, de macOS, de tvOS, de visionOS et de watchOS. La présentation Platforms State of Union sera diffusée sur l’application Apple Developer, le site des développeurs et la chaîne YouTube Apple Developer. Elle pourra aussi être visionnée à la demande après coup.

Séances en vidéo et guides

Proposant plus de 100 séances techniques, la WWDC25 offre aux développeurs l’occasion de se plonger au cœur des dernières technologies et infrastructures aux côtés des experts Apple. Les séances seront disponibles l’application Apple Developer, le site des développeurs et la chaîne YouTube Apple Developer. Les développeurs auront également accès à des guides et à de la documentation qui leur présenteront les annonces les plus importantes et les temps forts de la conférence.

Séances individuelles et labos en groupe

Les membres de l’Apple Developer Program et de l’Apple Developer Enterprise Program pourront participer à des labos en ligne avec des experts Apple, dans le cadre de séances en groupe ou individuelles. Les développeurs pourront rejoindre les labos en groupe pour en apprendre plus sur les principales nouveautés dès leur annonce, ou bien réserver une séance en ligne pour obtenir des conseils sur Apple Intelligence, le design, les outils de développement, les graphismes et les jeux, l’apprentissage automatique, et plus encore. Des ingénieurs et designers Apple seront également présents lors des Apple Developer Forums.

Swift Student Challenge

Apple dit soutenir les développeurs via le Swift Student Challenge, l’un des nombreux programmes destinés à faire progresser tous les futurs entrepreneurs, développeurs et designers. Pour la deuxième année, 50 lauréats distingués seront récompensés pour la qualité de leur création et auront la chance de visiter l’Apple Park au cours d’une expérience de trois jours.

Les développeurs pourront accéder à l’intégralité des contenus de la WWDC 2025 sur le site web de la WWDC25, dans l’application Apple Developer, sur le site Apple Developer et sur la chaîne YouTube Apple Developer.